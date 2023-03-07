В городе работают 22 официальные автолавки. Фото: Мария ЛЕНЦ

С выходных на улицах Владивостока заполнились торговыми точками по продаже различных цветов. У прилавков с яркими растениями стоят мужчины, готовящие подарки своим возлюбленным к Международному женскому дню. Некоторые привлекают внимание людей к своему товару креативными способами, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Одна из торговых точек открылась на проспекте Красного Знамени, 90. Здесь стоит машина с яркими искусственными цветами, которые украшают багажник. А рядом с автомобилем – человек в костюме тюльпана, который зазывает прохожих.

Внимание людей к товару привлекают необычным способом. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Еще одно место, где продают цветы, находится на Баляевской развязке. Здесь стоит автомобиль, украшенный шарами. Точно такую же картину можно наблюдать и на кольце Третьей Рабочей. Кстати, букеты покупают не только мужчины, но и женщины, чтобы порадовать своих мам и бабушек. Стоит отметить, не все точки работают «по лицензии»: адреса «цветочных» точек приведем в конце материала.

Торговая точка на развязке на Баляева. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Автолавка на кольце Третьей рабочей. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

О торговле в районе Второй речки владивостокцы рассказывают в социальных сетях. По их словам, вся улица Русская, начиная от железнодорожных путей до кольца Багратиона заставлена машинами и столами с букетами. Еще одну точку приметили на съезде на Фуникулер с Державина.

– Между тюльпанами затесались столы с мыльными цветами, шоколадом ручной работы, воздушные шары.

По словам жителей, вся Русская заставлена столами с букетами. Фото: telegram-канал @vtoryakvdk.

Между тем в администрации города напомнили, что сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению нелегальных точек торговли. Официальные автолавки расположены по следующим адресам: 1-я Дачная, 61; проспект 100-летия Владивостока, 60; Адмирала Горшкова, 36; Адмирала Юмашева, 10; Борисенко, 9б; Жигура, 46, 48; Ильичева, 6; Кипарисовая, 20; Красного Знамени, 86, 90, 114, 164а, Ладыгина, 15; Мусоргского, 93; Нейбута, 47; Новоивановская, 3; Светланская, 123, 173; Черняховского, 5; Шилкинская, 16а.

В пресс-службе мэрии добавили, что 6 марта из-за незаконных торговых точек составили уже 89 административных протоколов, два автомобиля отправили на штрафстоянку.

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