Во Владивостоке выявили компании с рабскими условиями

Как правило, недоплачивают в сфере наемного труда. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике во Владивостоке обсудили темы оплаты труда в краевой столице. Выявлено 30 предприятий, где уровень зарплаты был ниже МРОТ, а у некоторых из них зафиксирована большая задолженность в выплатах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По информации налоговиков, это количество компаний, выявленных за прошедшие 9 месяцев. Устроиться в такую организацию никому не пожелаешь. Представители фирм были приглашены на заседание для обоснования низкого уровня зарплат, однако пришли только пять из них. Законных оснований для подобного уровня вознаграждения за работу не нашлось.

– Среди приглашенных присутствовали и такие компании, которые представляют довольно высокооплачиваемые услуги своим клиентам. При этом среди их работников числятся специалисты, которые должны иметь высшее образование и определенную квалификацию, что оценивается на рынке труда высокими заработными платами, в несколько раз превышающими МРОТ, – отметил замглавы Владивостока Сергей Дмитриенко.

Напомним, в конце минувшего года выяснилось, что зарплаты задержали работникам муниципального предприятия Владивостока в сфере общественного транспорта. К тому же, ранее «КП» сообщала и о задержке в выплатах педагогам в краевой столице и Уссурийске.

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