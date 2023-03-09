В Приморье обсудили сроки и место проведения военного учения «Ларос-2023»

Еще одна задача учения – борьба с международным терроризмом. Фото: пресс-служба Восточного военного округа.

В Приморье завершилась конференция с участием представителей командования Восточного военного округа и минобороны Лаосской Народной-Демократической Республики. Стороны обсудили организацию и проведение учения «Ларос-2023». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Цель ежегодного российского-лаосского учения – укрепление и развитие военно-технического сотрудничества между странами, а также борьба с международным терроризмом. На конференции стороны обсудили и согласовали тему, сроки и район проведения мероприятия, медицинское и тыловое обеспечение, а также порядок практических действий подразделения.

Гости из Лаоса не только стали участниками конференции, но и посетили военно-исторический музей и Уссурийское суворовское военное училище.

Напомним, что с 4 марта из Владивостока отменили рейсы в столицу Лаоса – Вьентьян. «Комсомолка» уже писала, что речь не идет о полном прекращении перелетов.

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