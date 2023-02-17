ООО «РусАзия» готова вернуть денежные средства за неиспользованные перелеты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рейсы из Владивостока во Вьентьян – столицу Лаоса – отменят после 4 марта. Об этом сообщил генеральный директор ООО «РусАзия» Александр Вирич (он также почетный консул Лаоса). Половину прямых рейсов из столицы Приморья в азиатскую страну уже отменили, теперь вместо еженедельных полетов по субботам «Уральские авиалинии» отправляются раз в две недели. Детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– ООО «РусАзия» готова вернуть денежные средства за неиспользованные перелеты. Приносим извинения за доставленные неудобства, – сообщил гендиректор в официальном письме.

Последний (он же ближайший) рейс во Вьентьян, указанный в расписании на сайте аэропорта Владивостока, назначен на 4 марта. Дальнейшее будущее рейсов из приморской столицы в Вьентьян неясно, но речь еще не идет о полном прекращении перелетов.

Отметим, что Лаос – первая страна, которая с октября 2022 года дала любителям теплых стран возможность летать на курорты. Билет туда-обратно на конец ноября 2022 года для двух человек обходился в 134 260 рублей. Приобрести их можно было на сайте «Билет ДВ», в турфирмах, а также непосредственно у консолидатора авиарейсов компании ООО «РусАзия».

Напомним, через Лаос летать во Вьетнам собирается компания Vietjet. Рейсы из Владивостока стартуют 25 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство РФ продлило программу льготных авиаперелетов для дальневосточников

До 2025 года цена на 37 маршрутах по ДФО будет снижена за счет 5 миллиардов рублей (подробнее)

В Приморье открыта продажа авиабилетов для поездок по краю летом 2023 года

«Комсомолка» рассказывает о приморских маршрутах и стоимости авиабилетов (подробнее)

Выиграй годовую карту в фитнес-клуб. Как принять участие в фотоконкурсе «Самый лучший папа» от «Комсомолки»?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.