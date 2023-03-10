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НовостиВладивосток10 марта 2023 0:43

Правительство Приморья обратилось к жителям с важным заявлением

В социальных сетях распространяются фейки о батальоне «Тигр»
Павел САХАРОВСКИЙ
Приморцев просят не доверять недостоверной информации.

Приморцев просят не доверять недостоверной информации.

Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В социальных сетях появилась информация о том, что к приморцам обратились добровольцы отряда «Тигр». По словам жителей, бойцам нужны влажные салфетки или полотенца, а также резиновые жгуты. Однако в пресс-службе краевого правительства рассказали, что это фейк. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в правительстве, для обеспечения военнослужащих всем необходимым существует специальная некоммерческая организация, которая также называется «Тигр», сбором средств занимается только она. Батальон не обращается к другим объединениям.

Сбором средств занимается одноименная организация «Тигр».

Сбором средств занимается одноименная организация «Тигр».

Фото: Правительство Приморского края

– Все сообщения подобного плана носят мошеннический характер! Не поддавайтесь на провокации и не переводите мошенникам деньги!

Не первый раз правительство края предупреждает жителей о недостоверной информации. «Комсомолка» уже писала о том, что приморцам приходили сообщения о массовой мобилизации, однако они оказались фейками.

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