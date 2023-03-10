Названа причина громкой смерти в Приморском океанариуме

Трагедия произошла осенью прошлого года. Фото: Антон ПИКУС

В Приморье завершилось расследование гибели популярного в местном океанариуме дельфина Сэма. Его смерть наступила по естественным причинам, рассказала старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Екатерина Коснырева. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Согласно заключениям экспертов, причиной смерти дельфина явился паралич дыхательного и сосудодвигательного центров из-за асфиксии в результате отека и гиперемии легких на фоне дистрофии сердечной мышцы, – поделилась старший помощник.

Дельфин погиб по естественным причинам. Фото: ПГСХА.

Представитель ведомства добавила, что в заведении уголовного дела отказано.

Напомним, что дельфин Сэм погиб 28 сентября 2022 года, но известно об этом стало только в октябре. Тело мормлека отправили в Центр болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии, где специалисты провели судебно-ветеринарную экспертизу.

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