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НовостиВладивосток10 марта 2023 4:48

Названа причина громкой смерти в Приморском океанариуме

В прокуратуре назвали смерть дельфина, погибшего в 2022 году, в Приморском океанариуме естественной
Павел САХАРОВСКИЙ
Трагедия произошла осенью прошлого года.

Трагедия произошла осенью прошлого года.

Фото: Антон ПИКУС

В Приморье завершилось расследование гибели популярного в местном океанариуме дельфина Сэма. Его смерть наступила по естественным причинам, рассказала старший помощник Амурского бассейнового природоохранного прокурора Екатерина Коснырева. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Согласно заключениям экспертов, причиной смерти дельфина явился паралич дыхательного и сосудодвигательного центров из-за асфиксии в результате отека и гиперемии легких на фоне дистрофии сердечной мышцы, – поделилась старший помощник.

Дельфин погиб по естественным причинам. Фото: ПГСХА.

Дельфин погиб по естественным причинам. Фото: ПГСХА.

Представитель ведомства добавила, что в заведении уголовного дела отказано.

Напомним, что дельфин Сэм погиб 28 сентября 2022 года, но известно об этом стало только в октябре. Тело мормлека отправили в Центр болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии, где специалисты провели судебно-ветеринарную экспертизу.

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