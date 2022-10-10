О смерти мормлека стало известно только сегодня. Фото: ПГСХА

Один из пяти постоянных участников представлений Приморского океанариума скончался в среду, 28 сентября. Широкой общественности стало известно о смерти дельфина Сэма только сегодня, 10 октября. В природоохранной прокуратуре уже занимаются проверкой случившегося. Сейчас труп мормлека находится в Центре болезней животных Приморской государственной сельскохозяйственной академии (ПГСХА), где пройдет судебно-ветеринарную экспертизу.

Информацию о том, что тихоокеанская афалина скончалась, «КП – Владивосток» подтвердил Приморский океанариум.

– Произошедшее было совершенно внезапным, поэтому немедленно были привлечены представители природоохранной прокураторы, россельхознадзора и следственные органы. Причину гибели животного устанавливает ветеринарная комиссия вместе с экспертами краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. Заключения о результатах ветеринарной экспертизы нам еще не поступало, – отметили в пресс-службе учреждения.

В ПГСХА доценты и студенты обследовали тушу животного. В вузе уточнили, что на хирургический стол редко попадают подобные образцы. Поэтому исследование стало не только продуктивным, но и познавательным для начинающих специалистов пятого курса. Они используют полученные материалы для научных работ, в том числе по хирургии.

Напомним, летом 2022 года в Приморском океанариуме произошел жуткий скандал с участием бывших работников. Тогда ходили слухи, что животные сильно болеют. Например, белух тошнило, у моржа наблюдалась диарея. Дело дошло до того, что в научно-образовательной жемчужине начались проверки природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. Со всеми деталями этой истории можно ознакомиться в отдельном материале.

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