Фонтан горячей воды хлынул из-под земли во Владивостоке

Приморцы рассказали о случившемся в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока рассказали, что в районе улицы Сафонова появился «сухой» фонтан. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, из-под земли бьет горячая вода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Корреспондент редакции связался с пресс-службой МУПВ «ВПЭС». В ведомстве ответили, что фонтан образовался на Никифорова. Аварийная бригада уже выехала на место и приступила к работам.

Напомним, что несколько дней назад на площади Луговой произошел порыв, из-за которого дороги затопило кипятком. Без тепла и ГВС в тот день остались более 30 тысяч жителей. Пешеходы застряли на виадуке, а автомобили по колеса утопали в воде. Из-за ЧП в сторону центра и улицы Спортивная образовалась пробка. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

ОБНОВЛЕНИЕ 15:22.

Из-за ремонтных работ без горячей воды и отопления остались жители домов Никифорова, 2, 4, 6, 8, 16, 18, 10.

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