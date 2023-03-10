В Приморье работают над созданием центра беспилотной авиации

Созданием займется добровольческое движение поддержки батальона «Тигр». Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье планируют создать центр по переоснащению беспилотников. Такую цель перед собой поставило добровольческое движение поддержки батальона «Тигр», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Как рассказали представители АНО «ПДД «Тигр», основные задачи движения – создание колл-центр для консультирования добровольцев, которые участвуют в спецоперации или только планируют, подготовка инструкторов, которые обучат бойцов всему необходимому, закупка снаряжения и оборудования.

Участники движения также займутся созданием центра беспилотной авиации на территории края. В его состав войдут база для обучения правилам пользования, проектно-ремонтная лаборатория для проектирования, модернизации. Важными задачами также станут анализ зарубежного рынка, получение образцов нового оборудования.

– Прежде всего, организация займется развитием серийного производства беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к ним, повышением уровня локализации их производства. Параллельно центр будет заниматься подготовкой кадров для этой сферы, внедрением образовательных программ.

Напомним, что в Приморье разрабатывают собственные бронежилеты.

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