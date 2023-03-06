Собственные бронежилеты разрабатывают в Приморье

Пошивом занимаются супруги военнослужащих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье разрабатывают свои бронежилеты – спецсредство в настоящее время проходит испытание на полигонах края. Как рассказал глава регионального министерства промышленности Сергей Калитин, проектом занимается институт моделирования одежды во Владивостоке. Как только тесты будут закончены и специалисты дадут свою оценку, производство будет поставлено на поток. Кроме того, добавил министр, швеи института моделирования сделали пять тысяч спальных мешков.

Занимаются созданием предметов защиты и других необходимых вещей жены бойцов СВО и профессиональные компании. Например, Лесозаводский комбинат «Пошив» делает одежду для военнослужащих; сотрудники ИП «Огнянникова» изготавливают такие элементы специальной экипировки, как мягкие носилки, аптечки, тактические сумки и другое.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о студентах Черниговского сельскохозяйственного колледжа, которые сами создают одежду и уникальную еду для участников СВО. Парни-автослесари работают постоянно в свободное от учебы время. После этого бойцы специальной военной операции записали видео со словами благодарности, сказав, что победа будет за ними, так как у них надежный тыл.

Напомним, в феврале 2023 года губернатор Приморья Олег Кожемяко посмотрел на тестовый запуск беспилотников, о производстве которых заявили в октябре 2022-го. Приморские БПЛА могут работать в любую погоду и должны стать реальным подспорьем военным.

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