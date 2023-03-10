Во Владивостоке ожидается метель. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Примгидромета рассказали, какая погода ожидается в Приморье в начале следующей недели. По информации специалистов, циклон, который обрушится на край в воскресенье, 12 марта, продолжит влиять на обстановку и в понедельник. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В понедельник, 13 марта, снегопад различной интенсивности сохранится, как и сильный ветер, метель и накат на дорогах.

Во вторник, 14 марта, циклон уйдет на север Японского моря, снегопад прекратится. На погоду начнет влиять гребень антициклона. Ночь обещает быть морозной, столбики термометров опустятся до -2…-10°C, в горных районах – до -12…-19°C, максимальная температура воздуха достигнет -1…+6°C.

В среду, 15 марта, осадки различной интенсивности вновь вернутся в Приморье, в крае потеплеет на 2-3 градуса.

Во Владивостоке 13 марта ожидаются снег, метель и сильный ветер, на дорогах накат и гололедица. Минимальная температура воздуха достигнет -2…-5°C. Днем осадки прекратятся, а столбики термометров покажут не выше 0°C.

Во вторник, 14 марта, снегопад не предвидится. В ночь на 15-е число вновь пойдут осадки, температура воздуха покажет около 0°C, днем потеплеет до +2…+5°C.

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