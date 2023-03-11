В Приморье прекращены поиски двух подростков, покинувших коррекционную школу 8 марта

15-летних ребят искали чуть больше трех дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завершились поиски двух ребят, которые ушли из коррекционной школы 8 марта. Об этом сообщили волонтеры «Примпоиска». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

15-летних ребят искали чуть больше трех дней. В субботу, 11 марта, стало известно, что обоих нашла целыми и невредимыми. На ориентировках появилась долгожданная надпись «Надены! Живы!». Подробностей поиска, как и то, где удалось обнаружить беглецов, волонтеры «Примпоиска», по традиции, не разглашают.

Напомним, что Денис П. и Захар Г. ушли из КГОБУ «Коррекционная школа-интернат для детей сирот города Находка» прямо в праздничный день. Что стало причиной самовольного оставления учреждения – остается загадкой.

Кстати, в Амурской области с начала марта тоже ведутся поиски подростков. 16-летнюю девушку волонтеры уже вернули домой, а вот ее спутница, 17-летнего Алексея К. найти пока так и не удалось.

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