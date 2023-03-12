Спецтехника работает во всех районах города. Фото: @shestakovblog

После снегопада, обрушившегося на Владивосток, высота снежного покрова на дорогах составила 14 сантиметров. В связи с этим утром 12 марта во всех районах работает спецтехника. Сейчас задействовано 154 машины дорожной службы «Содержание городских территорий», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Синоптики обещают, что снегопад будет идти весь день, поэтому расчистка дорог не прекращается. Из-за погодных условий для большегрузов запрещен въезд в город, а также закрыто движение абсолютно для всех видов транспорта на печально известном владивостокцам спуске на улице Капитана Шефнера. Местные прозвали это место «дорогой ярости», а все потому что, когда город настигает непогода, оно превращается в магнит для ДТП.

Также власти просят автолюбителей воздержаться от поездок. Осадки в течение сегодняшнего дня и предстоящей ночи будут только усиливаться.

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