В одном из районов Владивостока поселился «король», который пинает машины и угрожает местным эвакуировать их авто

По словам очевидцев, «королю» неудобно загонять машины на свою стоянку для большегрузов. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке, в районе Бама поселился мужчина, возомнивший себя королем района. По крайней мере, так о нем отзываются местные жители. Приморцам удалось снять видео с очередной выходкой нового соседа, он отбуксировал чужую припаркованную машину и бросил ее посреди дороги, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Сначала он поставил на обочину дороги блок с надписью «машины не парковать», хотя этот участок вообще не имеет никакого отношения к дому, где он живет. Теперь, если кто-то встает вдоль этого ограждения, неважно день или ночь на дворе, он пинает машины и угрожает эвакуацией, – рассказали жители Бама.

По словам очевидцев, «королю» неудобно загонять машины на свою стоянку для большегрузов, хотя место и заезд к дому к парковке таких массивных авто не предназначены. Теперь приморцы думают, как им найти управу на соседа.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала о похожем случае. Житель Владивостока рассказал в социальных сетях о том, как некрасиво поступили с его подругой. Девушка приехала в гости и припарковала свой автомобиль, чтобы никому не мешать, на единственное свободное место рядом с Ватутина, 26. Когда она собралась уезжать, обнаружила, что три колеса ее машины спущены. «Хозяин двора» без разбора мстит таким образом всем, кто займет его излюбленное местечко.

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