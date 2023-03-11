Полиция задержала водителя, который раскидал пешеходов по тротуару в Артеме как кегли

Задержанная в отделе полиции. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье полицейские задержали автомобилиста, который сбил двух женщин и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о ДТП в Артеме, в районе улицы Куйбышева. Накануне там неизвестный за рулем легковушки буквально снес двух человек – женщин в возрасте 28 и 40 лет. Они в момент аварии шли по тротуару и ничего не нарушали. Как итог: 40-летнюю пострадавшую увезли в больницу с различными травмами.

Водитель с места аварии скрылся. Полиция обратилась в гражданам-очевидцам, чтобы те помогли найти нарушителя. И спустя сутки найти шофера неуправляемой машины все же удалось.

Автомобиль, на котором было совершено ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Им оказалась 24-летняя жительница Артема. Девушка на транспорте марки Toyota Caldina не справился с управлением машины. Нарушительницу задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что у сбежавшей с места аварии водительницы не было прав на управление транспортным средством. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.

Что же касается пострадавших, то на данный момент полиция проводит проверку и устанавливает степень тяжести вреда, который причинила здоровью сбитых пешеходов девушка за рулем универсала. Назначено проведение ряда исследований.

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