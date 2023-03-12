Первые жертвы снегопада: во Владивостоке произошло массовое ДТП

Авария произошла утром 12 марта. Фото: Svodka25

12 марта из-за снегопада во Владивостоке на проезжей части столкнулись пять машин. Авария случилась утром на улице Маковского, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Гололеда на дорогах нет, сами виноваты. А вообще, изначально врезались три машины, но из-за водителя «Аквы» их стало пять, – рассказывают очевидцы.

О пострадавших на данный момент ничего неизвестно, но судя по кадрам из соцсетей на автомобилях нет сильных повреждений, а все водители общаются на улице.

Напомним, по всему городу работает спецтехника, чистить снег выбралось 154 машины дорожной службы «Содержание городских территорий». Также из-за погодных условий для большегрузов запрещен въезд в город, и закрыто движение абсолютно для всех видов транспорта на крутом спуске на улице Капитана Шефнера.

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