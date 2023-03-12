Мэр Владивостока обратился к работодателям и попросил их перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

На очистку снега выехало 154 машины.
Фото: принтскрин видео.
Мэр Владивостока Константин Шестаков сделал несколько важных заявлений в связи со снегопадом, обрушившемся на город. Глава дальневосточной столицы попросил работодателей отпустить в понедельник своих сотрудников на удаленную работу, а также дал рекомендации по посещению школ и детских садов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Мэр объявил, что оперативный штаб принял решение отменить занятия для учеников младших классов, а для старшеклассников и детсадовцев ввести свободное посещение.
– По уточненным данным Примгидромета сильный снег сегодня начнется в 19 часов и продлится до 3 часов ночи понедельника, – заявил Константин Шестаков.
Отметим, что во всех районах города работает спецтехника дорожной службы «Содержание городских территорий». На очистку снега выехало 154 машины. В работах задействованы 283 специалиста, они освобождают от снега тротуары, остановки и переходы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Во Владивостоке дорожники приступили к расчистке снега
В работе задействованы 154 спецмашины (подробнее)
На Владивосток обрушился снегопад: ситуация на дороге, прогноз погоды, ДТП
Рассказываем, что происходит в дальневосточной столице с приходом снежной стихии (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.