Мэр Владивостока обратился к работодателям и попросил их перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

На очистку снега выехало 154 машины. Фото: принтскрин видео.

Мэр Владивостока Константин Шестаков сделал несколько важных заявлений в связи со снегопадом, обрушившемся на город. Глава дальневосточной столицы попросил работодателей отпустить в понедельник своих сотрудников на удаленную работу, а также дал рекомендации по посещению школ и детских садов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мэр объявил, что оперативный штаб принял решение отменить занятия для учеников младших классов, а для старшеклассников и детсадовцев ввести свободное посещение.

– По уточненным данным Примгидромета сильный снег сегодня начнется в 19 часов и продлится до 3 часов ночи понедельника, – заявил Константин Шестаков.

Отметим, что во всех районах города работает спецтехника дорожной службы «Содержание городских территорий». На очистку снега выехало 154 машины. В работах задействованы 283 специалиста, они освобождают от снега тротуары, остановки и переходы.

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