Синоптики обещают, что снегопад продлится весь день. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В ночь с 11 на 12 марта на Владивосток обрушился снегопад. И если для кого-то это повод поиграть в снежки, сделать красивые фото, слепить снеговика, да и в целом отдаться зимним забавам посреди марта, то для кого-то это совсем нерадостное событие. На дорогах уже случились первые ДТП, в город закрыли въезд для большегрузов и запретили движение на одном из самых опасных спусков. О позитивной и негативной сторонах снегопада рассказывает «Комсомольская правда – Владивосток».

ПОГОДА

Во Владивостоке температура 0°C…-4°C. Снегопад продлится весь день, на улице сильный ветер, до 14 метров в секунду.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

После снегопада, обрушившегося на Владивосток, высота снежного покрова на дорогах составила 14 сантиметров. В связи с этим утром 12 марта во всех районах работает спецтехника. Накануне снегопада все машины переоборудовали под зимние виды работ, сформировали и распределили по всем районам звенья тракторов, машин с отвалами и техникой с реагентами. Уборка снега будет идти круглосуточно, так как по прогнозам синоптиков осадки в течение сегодняшнего дня и предстоящей ночи будут только усиливаться. На очистку снега выехало 154 машины. В работах задействованы 283 специалиста, они освобождают от снега тротуары, остановки и переходы.

Во всех районах города работает техника. Фото:@shestakovblog

ДТП

Из-за снегопада во Владивостоке на проезжей части столкнулись пять машин. Авария случилась утром на улице Маковского. По словам очевидцев, сначала врезались лишь три атво, но из-за водителя «Аквы», их количество возросло до пяти.

О пострадавших на данный момент ничего неизвестно, но судя по кадрам из соцсетей на автомобилях нет сильных повреждений, а все водители общаются на улице.

ДТП. Фото: Svodka25

Во Владивостоке в районе улицы Луговая автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. У Общественного транспорта смятый бампер и левая часть кузова, Toyota Corolla Axio приняла весь удар на себя. Машину смяло, как консервную банку, пострадали два человека. На месте аварии сейчас пробки и затрудненное движение. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ДОРОГАХ

По согласованию с руководством Госавтоинспекции Приморья решением штаба по ликвидации последствий снегопада и гололеда въезд на территорию Владивостока для грузовых транспортных средств свыше 5 тонн закрыт. Также ограничено движение грузовиков на автодороге «поселок Новый- Де-Фриз – Седанка – Патрокл», а также на острове Русский. Во Владивостоке для всех видов транспорта ограничено движение на спуске по улице Капитана Шефнера.

На улице Суханова очень скользкая дорога - машины еле движутся в сторону Фуникулера. Тяжелее всего приходится автобусам. Из-за этого образовалась пробка.

Часть светофоров дальневосточной столицы переводят в желтый мигающий режим до тех пор, пока не успокоится снегопад. Эти меры применили уже на шести участках города.

В режим желтого мигания переведены светофоры по следующим адресам: на кольце Суханова, на перекрестках Суханова-Луцкого, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова, Нейбута-Ладыгина, на улице Гоголя, 30 (пешеходный переход выше остановки ВВГУ (ВГУЭС) и на улице Постышева, 41.

СЛОВО АДМИНИСТРАЦИИ

Мэр Владивостока Константин Шестаков сделал несколько важных заявлений в связи со снегопадом, обрушившемся на город. Глава дальневосточной столицы попросил работодателей отпустить в понедельник своих сотрудников на удаленную работу, а также дал рекомендации по посещению школ и детских садов. Он объявил, что оперативный штаб принял решение отменить занятия для учеников младших классов, а для старшеклассников и детсадовцев ввести свободное посещение.

По уточненным данным Примгидромета сильный снег сегодня начнется в 19 часов и продлится до 3 часов ночи понедельника.

СНЕЖНЫЕ ЗАБАВЫ

А для кого-то весь этот снежный апокалипсис - хороший повод слепить снеговика.

Мартовский снежный котик. Фото: https://t.me/TOF_VMF

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