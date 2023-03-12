Во Владивостоке часть светофоров перевели в желтый мигающий режим на время снегопада

Светофоры Владивостока переводят в желтый мигающий режим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть светофоров дальневосточной столицы переводят в желтый мигающий режим до тех пор, пока не успокоится снегопад. Эти меры применили уже на шести участках города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В режим желтого мигания переведены светофоры по следующим адресам: на кольце Суханова, на перекрестках Суханова-Луцкого, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова, Нейбута-Ладыгина, на улице Гоголя, 30 (пешеходный переход выше остановки ВВГУ (ВГУЭС) и на улице Постышева, 41.

Напомним, что в город запрещено въезжать большегрузам свыше пяти тонн. Также ограничено движение грузовиков на автодороге «поселок Новый-Де-Фриз – Седанка – Патрокл» и на острове Русский. Также в дальневосточной столице запретили проезд всем видам транспорта по улице Капитана Шефнера. По уточненным данным Примгидромета сильный снег сегодня начнется в 19 часов и продлится до 3 часов ночи понедельника.

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