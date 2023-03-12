30 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи

Когда устранят последствия аварии - неизвестно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 марта в Приморье Хасанский район остался без света из-за аварии на линии электропередачи. Неполадки дали о себе знать в 12 часов 43 минуты, оставив без электричества более 30 тысяч человек, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Авария возникла на участке высоковольтной линии «Давыдовка – Барабаш – Славянка». Специалисты уже приступили к проведению ремонтных работ.

– Прокуратура Хасанского района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании объектов электроинфраструктуры и начислении платы за коммунальный ресурс,- рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент неизвестно, когда вернется свет в дома местных жителей. Напомним, что 12 марта над Приморьем бушует снегопад, в частности именно из-за него могла произойти авария на ЛЭП.

Отметим, во Владивостоке 12 марта выпало 14 сантиметров снега, снегопад продолжает набирать обороты. В отдельных районах Приморья ожидаются осадки с количеством 20 миллиметров и более. По данным Примгидромета снежная стихия усилится в 19:00 и продолжит бушевать до трех часов ночи.

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