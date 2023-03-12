Во Владивостоке на месте низкосортного общепита появится шикарное кафе

За ремонт взялся собственник заведения. Фото: Руслан НОВИКОВ

Во Владивостоке снесли в какой-то степени легендарное кафе, известное почти каждому жителю и гостю города. Речь идет о заведении «Остров сокровищ» напротив спорткомплекса «Олимпиец». Когда-то здесь собиралась вся веселая часть посетителей набережной. Играли свадьбы и корпоративы, но, несмотря на это, отзывы люди оставляли не самые лестные. Теперь на месте низкосортного общепита построят шикарное кафе с панорамными окнами, уже можно взглянуть на паспорт будущего объекта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В пресс-службе мэрии корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что за ремонт взялся собственник, помещению придадут более красивый и современный вид. Облик кардинально изменится, это можно заметить по паспорту объекта. От деревянных колонн и крыши ничего не останется, им на замету придут панорамные окна и светлые тона.

Паспорт объекта. Фото: Руслан НОВИКОВ

Ремонт нашумевшего кафе планируют завершить до 30 мая этого года. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как остатки одного из кафе и мойки у торгового центра «Черемушки» снесли далеко не строители, а ветер.

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