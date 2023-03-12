«Король района», пинающий чужие машины, получил ответку от местных жителей

История с «королем» БАМа получила продолжение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История с «королем» БАМа получила продолжение. В правоохранительные органы попало видео, на котором приморец отбуксировал чужую припаркованную машину и бросил ее посреди дороги. Мужчиной заинтересовалась полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Устанавливаются личности граждан, причастных к инциденту, запечатленному на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, а также все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

Напомним, новый сосед, по словам местных жителей, доставляем им сплошную головную боль. Запрещает всем парковаться у обочины дороги, так как это мешает большегрузам заезжать на его стоянку. Хотя участок не предназначен для въезда такого огромного транспорта. Если кто-то встает вдоль его самодельного ограждения с надписью «машины не парковать», то начинает пинать эти автомобили и угрожает эвакуацией.

Полиция проведет проверку, по ее результатам примут решение в соответствии с российским законодательством.

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