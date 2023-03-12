В Приморье энергетики контролируют работу энергообъектов в условиях непогоды

Энергообъекты в северных и западных районах края, а также во Владивостоке работают в штатном режиме. Фото: ДРСК Приморье

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) работают в режиме повышенной готовности из-за сильного снегопада, обрушившегося на Приморье в ночь на 12 марта. Сложная обстановка наблюдается в Хасанском и Надеждинском районах края, специалисты фиксируют локальные отключения электроэнергии из-за схлеста проводов и налипания мокрого снега.

В ночь с 11 на 12 марта на юг Приморья обрушились осадки в виде снега и сильного ветра до 22 метров в секунду. Синоптики предупреждают о гололёдных явлениях и снежном накате. После 19 часов ожидается ухудшение погодных условий с порывами очень сильного ветра до 25 метров в секунду.

Приморским филиалом ДРСК подготовлены дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возможных неблагоприятных последствий непогоды на электрических сетях. В 12:38 из-за повышенной нагрузки на ЛЭП зафиксировано отключение линии 110 киловольт Давыдовка-Барабаш-Славянка, без электроснабжения осталась часть жителей Хасанского района. Для оперативного восстановления электроснабжения из Спасска-Дальнего и Уссурийска на помощь энергетикам Хасанского района направлены дополнительные аварийные бригады и техника повышенной проходимости. Работу осложняют снежные заносы на дорогах.

Работы продолжаются в Надеждинском районе и Уссурийском городском округе. Энергообъекты в северных и западных районах края, а также во Владивостоке работают в штатном режиме.

ДРСК обращается к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

30 тысяч жителей Приморья остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи

Восстановление электроснабжения находится на контроле в районной прокуратуре (подробнее)

На Владивосток обрушился снегопад: ситуация на дороге, прогноз погоды, ДТП

Рассказываем, что происходит в дальневосточной столице с приходом снежной стихии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.