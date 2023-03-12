Восстановление электроснабжения в Хасанском районе Приморья осложняют плохие погодные условия

На помощь энергетикам Хасанского района направлены дополнительные аварийные бригады из Спасска-Дальнего и Уссурийска. Фото: ДРСК Приморья

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») продолжают восстановительные работы на энергообъектах. Особо сложная обстановка сложилась в Хасанском районе Приморья.

В 17:38 линия 110 киловольт Давыдовка-Барабаш-Славянка № 1 была включена под нагрузку, запитана часть Хасанского района. На линии Давыдовка-Барабаш-Славянка № 2 в результате осмотра обнаружено повреждение в пролётах опор с проводом на земле.

В настоящее время не представляется возможным приступить к восстановлению электроснабжения второй линии из-за плохих погодных условий и сложной дорожной обстановки. Работа энергетиков осложнена ещё и тем, что повреждение находится в зоне поймы реки. На данный момент без электроснабжения остаётся часть потребителей в сёлах Занадворовка, Кравцовка, Барабаш, Овчинниково, Береговое.

На помощь энергетикам Хасанского района направлены дополнительные аварийные бригады и техника повышенной проходимости из Спасска- Дальнего и Уссурийска.

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