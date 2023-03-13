Приморцы массово пересаживаются на электрички

Платформы и ведущие к ним лестницы продолжают очищать от снега. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Накануне, в воскресенье, на Владивосток обрушился сильный снегопад. Дороги с утра понедельника, 13 марта, чистит спецтехника, однако массовые задержки и маленькое количество общественного транспорта, вышедшего на маршруты, заставили людей пересесть на электрички. Вагоны забиты, зато без особых опозданий. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, как обстоят дела на железной дороге.

Так, в пресс-службе Дальневосточной железной дороги отметили, что междугородние поезда ходят без сбоев.

Для пригородных же составов на некоторых маршрутах увеличили количество вагонов до с четырех до шести. Представитель «Экспресс Приморье» рассказала, каких направлений это коснулось:

№ 6367 сообщением «Владивосток – Спасск-Дальний» (время отправления 11:01);

№ 6366 сообщением «Спасск-Дальний – Владивосток» (время отправления 16:00);

№ 7307/7308 сообщением «Владивосток – Мыс Чуркин» (время отправления 18:21);

№ 6315 сообщением «Мыс Чуркин – Надеждинская» (время отправления 19:10).

Кроме того, во вторник, 14 марта, будет увеличена составность электропоезда № 6344 сообщением «Надеждинская – Владивосток» (время отправления 07:01).

В настоящее время электрички ходят с небольшой задержкой – до десяти минут. Платформы и ведущие к ним лестницы продолжают очищать от снега.

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