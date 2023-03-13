В Приморье отменили внутрикраевые авиарейсы

Также отменены утренние рейсы морского транспорта. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье частично нарушено транспортное сообщение. Внутрикраевые авиарейсы, к примеру, и вовсе отменили в понедельник, 13 марта. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По состоянию на 10 часов утра автобусные перевозки по краю осуществляются в штатном режиме. Исключением стал маршрут № 603 – «Находка – Преображение – Находка» – его отменили. Как ранее сообщала «Комсомолка», пригородные поезда курсируют по расписанию. Утром наблюдались задержки до десяти минут, но только на двух поездах – от Смоляниново и Артема до Владивостока. Также представитель «Экспресс Приморье» рассказала, в каких электропоездах увеличили число вагонов.

Авиарейсы по краю отменены из-за неблагоприятных погодных условий.

Также отменены утренние рейсы морского транспорта. Рейс на остров Попова в 17 часов пока в планах осуществить.

– Специалисты продолжают мониторить обстановку по краю. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 112, – отметили в пресс-службе ведомства.

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