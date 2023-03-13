В Приморье для проезда закрыли Высокогорский перевал

Работы по расчистке дорог. Фото: АО «Примавтодор»

Прошедший снегопад серьезно осложнил жизнедеятельность в Приморье. Ночью на краевых трассах работали 220 единиц снегоуборочной техники. Дорожники продолжают ликвидацию последствий снежного циклона. Об этом сообщили в Примавтодор. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На данную минуту проезд серьезно затруднен на Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе. Здесь выпало до 50 сантиметров осадков. Перевал пока что закрыт, специалисты работают над расчисткой. Направлены вездеход и погрузчики. Планируется, что уже в течение дня движение возобновится.

Ночью работы не прекращались. Фото: АО «Примавтодор»

Напомним, обильные осадки обрушились на весь Приморский край. На побережьях и в центральной части выпало 20-30 сантиметров снега. В некоторых районах шел еще и дождь.

– На перевалах в Арсеньевском и Дальнегорском городских округах, Чугуевском муниципальном округе выпало свыше 30 сантиметров снега, – отметил главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.

Дежурные машины продолжают чистить трассы и обрабатывать их противогололедными материалами. Водителей просят быть предельно аккуратными и внимательными, а также соблюдать безопасный скоростной режим.

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