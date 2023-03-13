На «Земле леопарда» в фотоловушку попал медведь, который вышел из спячки

Косолапого ничуть не смутили снежные сугробы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дворе середина марта, медведи начинают выходить из спячки. Так на фотоловушку попал косолапый с «Земли леопарда». Не знаем, как он отреагировал на снег вокруг, но, судя по видеоролику, его последствия непогоды ничуть не смутили. А вот камера привлекла внимание, животное попыталось снять непонятный предмет с дерева, но оставив тщетные попытки, отправилось дальше.

Кстати, на видео отчетливо видно, как медведь трется о ствол дерева. Медведи таким образом метят территорию, сообщая другим хищникам, что это их владения. Этому приему медведицы в дальнейшем обучают своих детенышей. Сначала для них это кажется забавной игрой, но спустя какое-то время звери понимают, что к чему.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как на фотоловушку попала мать-медведица с двумя медвежатами. Отметим, потомство у бурых медведей появляется в январе во время зимнего сна. Ранней весной косолапая выходит из берлоги с малышами, которые уже в состоянии есть молодые побеги. Под материнским присмотром они остаются до возраста около трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Три медведя» по-приморски: фотоловушка запечатлела семейство косолапых

Мать медведица и медвежата показали мордочки камере на «Земле леопарда» (подробнее)

Медведей “Земли леопарда” впервые посчитали с помощью фотоловушек

Более 400 фотокамер отслеживают в Приморье территорию в 3600 квадратных километров (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.