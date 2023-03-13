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НовостиВладивосток13 марта 2023 1:57

На «Земле леопарда» в фотоловушку попал медведь, который вышел из спячки

Косолапый уже во всю оставляет свои метки на деревьях, давая понять лесным обитателям, что это его территория
Екатерина МАКСИМОВА
Косолапого ничуть не смутили снежные сугробы.

Косолапого ничуть не смутили снежные сугробы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дворе середина марта, медведи начинают выходить из спячки. Так на фотоловушку попал косолапый с «Земли леопарда». Не знаем, как он отреагировал на снег вокруг, но, судя по видеоролику, его последствия непогоды ничуть не смутили. А вот камера привлекла внимание, животное попыталось снять непонятный предмет с дерева, но оставив тщетные попытки, отправилось дальше.

Кстати, на видео отчетливо видно, как медведь трется о ствол дерева. Медведи таким образом метят территорию, сообщая другим хищникам, что это их владения. Этому приему медведицы в дальнейшем обучают своих детенышей. Сначала для них это кажется забавной игрой, но спустя какое-то время звери понимают, что к чему.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как на фотоловушку попала мать-медведица с двумя медвежатами. Отметим, потомство у бурых медведей появляется в январе во время зимнего сна. Ранней весной косолапая выходит из берлоги с малышами, которые уже в состоянии есть молодые побеги. Под материнским присмотром они остаются до возраста около трех лет.

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