В Приморье ищут парня с татуировкой звезды на кисти правой руки

Родные не видели пропавшего с 9 марта. Фото: Тимур ХАНОВ.

Отряд «ПримПоиск» объявил о пропаже 25-летнего жителя Уссурийска. Парень ушел из дома 9 марта и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Пропавшему 25 лет, рост 160-170 сантиметров. У него короткие светло-русые волосы. Из особых примет – татуировка в виде звезды на кисти правой руки. Когда его видели в последний раз, он был одет в красную куртку, черное трико и черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении парня, волонтеры просят звонить по следующим номерам:

8 (4234) 32-16-26, 102 или 112 – полиция. 8 924 239 02 64, 8 914 721 22 32 – волонтеры.

Фотография пропавшего. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о трех подростках, которых искали несколько дней во Владивостоке. 8 марта около 13:30 ребята ушли из СРЦН «Парус надежды» и пропали. Двоих удалось найти, но о 17-летнем мальчике по имени Максим ничего неизвестно по сей день.

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