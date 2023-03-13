«Штормовое предупреждение оправдалось полностью»: Примгидромет подвел итоги снегопада в Приморье

На дорогах края образовались гололедица и снежный накат. Фото: Ярослав ЮРИН

Примгидромет подвел итоги прошедшего в Приморье снегопада. Во всем регионе выпало 13-43 миллиметров осадков. В целом это составило от половины до полутора месячной нормы для марта. Наибольший «удар» пришелся на южную и северную части края.

Так, на метеостанциях Свиягино, Ольга, Рощино, Дальнереченск, Садгород выпало 20-25 миллиметров за 12 часов и менее. Максимальное количество, 32 миллиметра, выпало в поселке Барабаш.

– Штормовое предупреждение, которое объявлялось по территории края, оправдалось полностью. <...> На Владивосток в воскресенье и прошедшей ночью обрушилась пурга. Практически сутки шел снег, разыгралась метель, порывы ветра достигали 15-26 м/с. Выпало 30 миллиметров осадков, снежный покров составил 29 сантиметров. Температура с 0°C в концу дня упала до -4°C, а ночью понизилась до -7°C.

По словам синоптиков, на дорогах края образовались гололедица и снежный накат. Ветер достигал 12-14 м/с, на южном побережье до 15-27 м/с. Максимальные значения температур опустились ниже субботних на 2-9 градусов, но минимальные не изменились.

Напомним, что из-за снегопада 12 марта произошла авария на линии электропередачи «Давыдовка – Барабаш – Славянка» в Хасанском районе. Поломку полностью устранили ночью в эти же сутки. В прокуратуре сообщили, что в первые часы происшествия без электричества остались более 30 тысяч абонентов. Сейчас край оправляется от последствий непогоды. Узнать дорожную обстановку можно в отдельном материале.

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