Неприятный «сюрприз»: покупка в одном из ТЦ запомнится приморцам надолго

История развернулась в Уссурийске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Покупка в одном из торговых центров серьезно подпортила настроение жителям Приморского края. Ребенок, которому родители приобрели в магазине булочку, обнаружил в сдобном изделии инородный предмет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

История произошла в Уссурийске. Мальчик ел булочку, когда вдруг после очередного укуса из хлебобулочного изделия возникло что-то похожее то ли на волос, то ли на нитку. Ребенок сразу же сообщил об увиденном родителям, а те, дабы не быть голословными, сняли видеоролик.

Мужчина потянул за «веревочку», и из булочки потянулась внушительных размеров нитка. В комментариях пишут, что удивляться здесь нечему, и не такое бывало.

– Хорошо, что не таракан, – говорят местные.

Напомним, ранее мы рассказывали о слойке с ветчиной, сыром и… тараканом. Покупатель пару раз надкусил, а потом увидел среди начинки таракана. Жители Находки, видимо, не раз бывавшие в магазине, где была приобретена выпечка, отмечают – подобные истории уже далеко не новость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неприятный «сюрприз» нашли в популярном сливочном масле из Приморья

Налицо все признаки фальсификации (подробнее)