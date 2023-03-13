Жителям Владивостока сделали перерасчет на 1,2 миллиона рублей за отсутствие тепла

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Владивостока потребовала АО «ДГК» произвести перерасчет платы за отсутствие теплоснабжения в декабре 2022 и январе 2023 годов. При этом плата по квитанциям уже была изменена. По данным ведомства, горожане лишись коммунальной услуги из-за технических нарушений на ВТЭЦ-2.

В ДГК сообщили, что с начала 2023 года только во Владивостоке уже произведены перерасчеты на сумму более 3 млн рублей, с отражением в квитанции в графе «Перерасчет».

– АО «ДГК» действует в интересах жителей Приморского края и в полной мере выполняет свои обязательства в соответствии. Приморские тепловые сети в случаях предоставления услуг теплоснабжения ненадлежащего качества производят перерасчет жителям Владивостока, Артёма и Партизанска. Независимо от причин снижения качества оказываемых услуг горячего водоснабжения и отопления, энергокомпания на основе актов от управляющих организаций производит перерасчет жителям городов, в которых осуществляет свою деятельность, –сообщили в компании.

Отметим, что 7 марта около 30 тысяч жителей Владивостока остались без теплоснабжения и горячей воды. В тот день на Ивановской улице произошел порыва теплотрассы. Целый день бригада ВПЭС проводила ремонтные работы, пока площадь Луговая погрузилась в воду.

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