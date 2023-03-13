Во Владивостоке упавшая глыба льда проломила стекло автомобиля

У машины пострадало лобовое стекло. Фото: Svodka25. Фото: из социальной сети

Во Владивостоке с крыши упала огромная глыба льда и проломила стекло автомобиля. Фотографиями поделились жители в интернете. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Произошедшее – последствие прошедшего в городе снегопада. Машина была припаркована на улице Береговой. С крыши ближайшего дома упал лед, он проломил лобовое стекло. Повезло, что в этот момент в машине никто не находился.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что из-за снегопада 12 марта произошла авария на линии электропередачи «Давыдовка – Барабаш – Славянка» в Хасанском районе. В первые часы происшествия без электричества остались более 30 тысяч абонентов.

Также в городе произошло несколько ДТП, въезд для фур и проезд для грузовых автомобилей на трассе Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл закрыли.

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