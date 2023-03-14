В Приморье 14 марта осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +6°C

Погода на 14 марта в Приморье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье 14 марта погоду определяет гребень антициклона. Осадков не предвидится, но ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха +1…+6°C, на побережье -4…-9°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололед, водителям и пешеходам стоит быть аккуратнее. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня усилится. Температура воздуха -1...+1°C, в утренние часы -4...-6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ситуация на дорогах такая же, как и в дальневосточной столице. Ветер юго-западный, южный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +2...+4°C, в утренние часы -12...-14°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололед. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +3...+5°C, в утренние часы -6...-8°C.

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