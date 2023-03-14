14 марта дороги Владивостока сковали девятибалльные пробки

Также жители города жалуются на переполненные автобусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 марта к девяти часам утра почти все главные трассы Владивостока сковали девятибалльные пробки. Если взглянуть на онлайн-карту города в приложении «2ГИС», то дороги от Проспекта 100-летия Владивостока и до Золотого Моста выделены неприятной красной линией. Однако, приморцы не унывают и оставляют забавные комментарии насчет этой ситуации.

По-прежнему скован проспект 100-летия Владивостока, в обе стороны стоит Русская, красного цвета Днепровская, Бородинская, Анны-Щетининой, Луговая, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева, Золотой Мост в сторону центра. Местные пишут, что надо было оставлять свои «кареты» дома. Скорее всего на ситуацию на проезжей части повлиял мартовский снегопад, местами на дорогах гололед, а люди жалуются на огромные сугробы, из-за них невозможно добраться к автобусам, которые забиты битком.

Скриншот карты «2ГИС». Фото: КП – Владивосток

Напомним, что из-за снегопада во Владивостоке водителей не штрафовали за неуплату парковки. В «Цифровом Приморье» сообщили, что паркрайты, которые фиксируют нарушения, не вышли на маршруты. 14 марта людей, которые нарушают правила платной парковки, все еще не штрафуют. Когда возобновится работа – специалисты обещали рассказать в этот вторник.

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