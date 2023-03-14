Благоустройство продолжается. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Хоть благоустройство Народного парка в Большом Камне еще и не подошло к концу, жители и гости города уже полюбили это место. Оценить объект приехал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Свежий вид общественному пространству придали еще в прошлом году: сделали дорожки для пеших прогулок, установили удобные лавочки, разместили освещение. Мэр города Рустям Абушаев отметил, что специалисты уже выполнили значительный объем работ.

На этом благоустройство не завершилось. Весной возле парка возведут туалет и кафе. Предприниматели очень заинтересованы в реализации проекта. Также, когда сойдет снег, рабочие приступят к озеленению территории.

Глава региона был очень доволен результатами реконструкции и подчеркнул, что такие объекты важно содержать на должном уровне. Стоит отметить, что облагораживание зоны отдыха стало возможным благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды, победителем которого и признан Народный парк.

Напомним, положительные изменения ждут еще два города Приморья. Правительство Российской Федерации направит свыше семи миллиардов рублей на реализацию проектов, которые победили в этом конкурсе. В число лучших из лучших вошли Артем и Спасск-Дальний. В 2023 году они получат 191 миллион рублей из федерального бюджета.

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