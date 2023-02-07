Два города Приморья получат 191 миллион рублей на благоустройство в 2023 году

Проекты-победители Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях получат финансирование. Фото: бюро «Море».

Правительство Российской Федерации направит свыше семи миллиардов рублей на реализацию проектов, которые победили во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В число лучших из лучших вошли два Приморских города: Артем и Спасск-Дальний. В 2023 году они получат 191 миллион рублей из федерального бюджета.

В Спасске-Дальнем «оживят» старый городской парк имени Борисова. На пространство выделили 85 миллионов рублей. Раньше местечко было заброшено и не пользовалось популярностью у горожан. Его площадь составляет 5,2 гектара. Территорию разделяет река Кулешовка. Основная идея – облагородить городское пространство и сделать цветущий сад. Парк разделится на две зоны: городскую и событийную площадки. В первой части разместится детская площадка для разных возрастов. Возведут комплекс с горками, балансировкой и лазами. Основная фигура – дирижабль – украсит зону. На площади – главной части пространства – соорудят теневой навес со встроенной сценой и амфитеатром.

106 миллионов пойдет на благоустройство реакционной зоны русла реки Озерные Ключи в Артеме. В администрации края объяснили, что воплощать задумку в жизнь будут в три этапа: сначала сделают берегоукрепление вдоль набережной и в районе детского парка, обустроят набережную, а также возведут ландшафтный парк на площади Ленина. В 2024 году создадут сам каскад прудов. Еще через год планируется обустроить пляж.

Приморский край принимает участие в таком конкурсе проектов не первый год, это помогает наладить систему обратной связи с населением, учесть мнение жителей при принятии градостроительных решений, создать привлекательные городские пространства, способствующие повышению качества жизни, развитию индустрии услуг.

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