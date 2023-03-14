В одном из городов Приморья появится интерактивный музей

Музей выйдет на новый уровень. Фото: администрация Дальнегорского ГО

В Дальнегорске в 2023 году ждет модернизация музейно-выставочный центр благодаря нацпроекту «Культура». Музей выйдет на новый уровень, на современное оборудование направлено почти 2,5 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В краевом министерстве культуры отметили, что благодаря субсидиям приобретут сенсорные киоски и программное обеспечение к ним. Они позволят значительно расширить и дополнить минералогическую выставку, на которую приезжают посмотреть туристы со всей страны.

– Здесь представлены более семи тысяч минералов, среди которых есть уникальные. Благодаря новому оборудованию, гости музея смогут самостоятельно узнать о классификации экспонатов, их происхождении, а также увидят некоторые экземпляры в виртуальном формате, – рассказали в ведомстве.

За счет субсидии в музей приобретут и «клик-рамки», которые станут дополнением к временным выставкам. Они оснащены специальным механизмом, который позволяет быстро сменить изображение. Интерактивное оборудование позволит жителям и гостям города узнать больше о насекомых и рыбах, увидеть растения, птиц и животных, которые не представлены в основной экспозиции.

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