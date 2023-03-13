Латифундисты переезжают на Русский: для «приморского Диснейленда» застройщикам острова дадут льготы

Парк развлечений появится на острове Русский. Фото: ГК «Мантера»

Полтора года назад, в августе 2021-го, стало известно, что в Приморье появится местный «Диснейленд». А в прошлом году анонсировали расширение режима территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» на остров Русский, где и должны построить парк развлечений. Как может выглядеть проект, показали на стенде администрации дальневосточной столицы на VII Восточном экономическом форуме – 2022. «Комсомольская правда – Владивосток» узнала у специалистов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), как развивается амбициозная задумка о создании парка развлечений.

Планируется, что местный «Диснейленд» появится до 2029 года. Фото: ГК «Мантера»

РАЗВИТИЕ РУССКОГО

Сегодня в Приморском крае функционирует четыре ТОР, среди которых и «Надеждинская» в одноименном районе. Планируется, что границы особого режима будут расширены на территорию Русского. Документы в настоящее время находятся на согласовании в правительстве России, и, скорее всего, власти дадут «добро» уже совсем скоро, этой весной.

Добавим, что многие стороны заинтересованы в развитии Русского острова: как власти разного уровня, так и бизнес. Со строительством одноименного моста и кампуса Дальневосточного федерального университета здесь стали активно появляться новые объекты и проекты. Например, Приморский океанариум, Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), здания культурно-образовательного комплекса. А еще здесь есть ресторан с блюдами из морепродуктов и мариферма с «морскими огурцами» и трепангом. Летом 2022 года в районе бухты Ахлестышева благоустроили пляж, который постепенно становится новой точкой притяжения. Также на Русском множество территорий, привлекающих своей природой, морем и видами.

Возвращаясь к территории опережающего развития, скажем, что на землях, которые получат особый правовой статус, планируется «большая стройка». Это гостиницы, различные парки, спортивные и рекреационные центры, а также научные комплексы. Конкретики сейчас пока не так много, так как документы еще не согласованы.

Первый парк развлечений на Дальнем Востоке обойдется минимум в 23 миллиарда рублей. Фото: ГК «Мантера»

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДИСНЕЙЛЕНД

Один из самых масштабных и долгожданных для жителей Владивостока проектов – это парк развлечений, который уже окрестили «приморским Диснейлендом». «Комсомолка» писала, что с идеей зашла группа компаний «Мантера», именно эта организация и построила знаменитый Сочи-парк; сегодня он входит в топ-25 лучших в Европе.

Под аттракционы и сопутствующие элементы развлекательной инфраструктуры могут отдать около 40-50 гектаров возле Приморского океанариума. Судя по макетам, это пространство в районе бухты Парис. Только это – пока лишь предположения, официально это не подтверждено. На строительство первого не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке тематического парка развлечений потратят минимум 23 миллиарда рублей. Ранее звучала цифра в 35-38 миллиардов.

Как рассказала «КП – Владивосток» заместитель директора инвестиционного департамента КРДВ Мария Бадмацыренова, на острове построят гостинично-административный комплекс, сам парк, агрофуд-парк и семейный развлекательный центр. Планируется, что он будет функционировать круглый год. Здесь появится около тысячи рабочих мест, а вот сколько человек за раз смогут посетить «страну детства», пока неизвестно.

Собеседница издания добавила, что парк развлечений рассчитан не только российских туристов, но и зарубежных, в первую очередь – гостей из стран Азии.

– Проект находится на стадии получения земельного участка. Планируется, что после этого инвестор приступит к разработке концепции и начнет проектно-изыскательские работы во втором полугодии 2023 года. Срок реализации проекта – до 2029 года.

Парк развлечений построят в ТОР «Надеждинская». Фото: ГК «Мантера»

Добавим, что в марте 2022 года другие СМИ писали, что на островах Попова, Елены и Рейнике тоже могут установить режим территории опережающего развития. Однако будет ли это ТОР «Надеждинская», другая из существующих или же создадут новую, неизвестно. Как и непонятно, насколько эти планы реальны в настоящее время.

К слову про ВЭФ. Восточный экономический форум – 2023 немного сдвинули по срокам, на неделю. Ожидается, что мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября.

Под парк выделят примерно 40-50 гектаров. Фото: ГК «Мантера»

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