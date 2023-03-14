Серьезная авария с пострадавшими произошла 9 марта. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае арестовали на 15 суток 24-летнюю жительницу Артема, которая сбила на тротуаре двух девушек и скрылась с места ДТП. Оказалось, что у горе-автомобилистки даже нет водительских прав, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Серьезная авария с пострадавшими произошла 9 марта на улице Куйбышева, неподалеку от школы №19. Видео с происшествием появилось в социальных сетях, на кадрах на тротуаре в неестественных позах лежали две девушки. Неравнодушные люди вызвали пострадавшим скорую.

Задержать водителя удалось спустя сутки, полиция выяснила, что за рулем Toyota Caldina была девушка. По ее словам, она не справилась с управлением. За езду без водительского удостоверения правонарушительнице назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. За то, что нарушительница ПДД скрылась с места ДТП суд назначил ей 15 суток административного ареста.

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