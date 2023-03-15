Из-за плюса во Владивостоке быстро таит выпавший снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта, Приморье накроют небольшие, на севере умеренные осадки, местами наблюдается туман. Ветер умеренный, в отдельных районах сильный, юго-западный и западный. Температура воздуха с ночной до -10°C поднимется до +3…+8°C днем.

Во Владивостоке утром слабая морось, которые вечером перерастут в небольшой дождь. Также в столице края облачно и туманно. Ветер юго-восточный и южный умеренный до сильного. Температура воздуха плюсовая: ночью до +3°C, днем до +5°C.

Также в Уссурийске сохранится переменная облачность, слабый дождь накроет город утром и днем. Ветер южный, юго-западный, умеренный до сильного, +6…+8°C. В Находке вечером небольшой дождь. Ветер умеренный, +5…+7°C.

Отметим, что ранее Примгидромет сообщал, что в ночь на среду, 15 марта, в Приморье вновь начнется снег. Предположительно, осадки вернется в регион в пятницу, 17 марта, но пока прогнозы не сбылись. В то же время из-за сугробов и слякоти Владивосток второе утро сковывают жесткие пробки.

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