После снегопада в край придет волна тепла. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Спокойной погоды на этой неделе в Приморском крае не предвидится, по крайней мере об этом говорит прогноз Примгидромета. В ночь на 15 марта вновь начнется снег, днем фронтальные разделы будут смещаться над территорией Приморья, в связи с этим увеличатся интенсивность и площадь осадков.

Однако синоптики уверяют, что суммарное количество осадков будет куда меньше, чем 12 марта. В тот день во Владивостоке снежный покров составил 14 сантиметров. Из-за непогоды в городе перекрыли движение на опасных участках, перевели светофоры в желтый мигающий режим и запретили въезд большегрузам.

После снегопада в край придет волна тепла, ночные морозы ослабеют. В ночь на четверг фронты покинут Приморье, на большей части территории снег прекратится, лишь на севере еще будут идти небольшие осадки. Температура будет колебаться от -2 до +6 градусов.

Во Владивостоке 15 марта переменная облачность, местами небольшие, на севере умеренные осадки. Утром в отдельных районах туман.

В Уссурийске минимальная температура воздуха составит 0°C. Между 14:00 и 15:00 воздух прогреется до +7°C. Ожидается дождь, общее количество осадков составит менее одного миллиметра.

В Находке столбики термометров покажут +7°C. Вероятность дождя 50%, скорость ветра составит от одного до пяти метров в секунду с порывами до девяти метров в секунду.

В Примгидромете подчеркнули, что снег снова может пойти в пятницу, 17 марта.

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