За несколько часов в городе произошло около 10 ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел Владивосток проснуться, как его тут же сковали 9-балльные пробки. Второе утро подряд карта города окрашена в оттенки красного цвета из-за прошедшего снегопада. Согласно сервису 2ГИС, туже всего пришлось жителям Второй Речки, Снеговой Пади и Луговой. За несколько часов в городе произошло около 10 ДТП.

Итак, вновь парализовано движение на проспекте 100-летия Владивостока - затор тянется в сторону центральной части. Он начинается в районе Маковского, 95, где произошло ДТП. Улицы Русская и Постышева в скованы в оба направления. Бордовым цветом закрашена и Бородинская. Не легче обстановка на Адмирала Горшкова, многие водители отзываются о ситуации так:

– Все по-старому, слякоть;

– Что снег не убрали, судя по пробке в город;

– Когда у этих затупков начнут забирать права;

Туже всего пришлось жителям Второй Речки, Снеговой Пади и Луговой. Фото: c cайта 2ГИС

На перекрестке Ульяновской, Мичуринской, Волгоградской и Тухачевского (на которых тоже все красно) особо отчаянный водитель написал, что ему сильно «надоел этот город». Далее – стоят Снеговая, Котельникова, Шепеткова и Невельского на выезде на Спиридонова. Также «колом» дорога от развязки на Окатовой до Золотого моста.

Между тем, во дворах города, например, во Фрунзенском районе из-за слякоти тяжело даже дойти до автобуса. Дорожки и тротуары утопают в вязкой жиже и снегу. В прошлый раз, говорят очевидцы, их убрали месяца через полтора. Теперь, видимо, власти ждут, когда все растает.

ПО ТЕМЕ:

Последствия мартовского снегопада в Приморье: аварии на сетях, расписание поездов и самолетов, ограничения (подробнее)

Из-за непогоды в регионе 30 тысяч человек остались без электричества

14 марта дороги Владивостока сковали девятибалльные пробки

Колом стоят практически все главные трассы города (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.