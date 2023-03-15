В списках не числится: Имя Ирины Хакамады вычеркнули из анонса конференции в столице Приморья «Леди у штурвала»

Общественность добилась отмены выступления Ирины Хакамады. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Имя политика и бизнес-тренера Ирины Хакамады исчезло из списка спикеров конференции для деловых женщин «Леди у штурвала». Мероприятие запланировано на 30 марта, до сегодняшнего дня экс-депутат Госдумы РФ была в числе тех, кто расскажет перспективным леди о секретах успешной карьеры и предпринимательства. Но скандал после интервью телеканалу RTVI в конце 2022 года сыграл свою роль. Кто и почему потребовали запретить выступление Ирины Хакамады читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Что же сказала Хакамады в интервью? На вопрос о том, есть ли среди мобилизованных ее друзья и знакомые, Ирина Муцуовна ответила: «Нет, моих нету, они не идиоты». Спустя неделю это высказывание стали широко обсуждать в социальных сетях и СМИ. В феврале 2023-го на скандальные реплики экс-депутата Государственной Думы отреагировали активисты из организации «Армия защитников Отечества», которые попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина отменить мероприятия с участием Хакамады в стране. Реакции от СКР пока не последовало. Добавим, что коуч не запрещена и не является иноагентом.

Представители приморского отделения движения «Культурный фронт России» решили своими силами добиться отмены выступления бизнес-тренера во Владивостоке. Открытое письмо появилось в telegram-канале министерства культуры Приморья. В нем участники «Культурного фронта России» обратились к организаторам конференции – Дальневосточному консалтинговому агентству «Успех». Руководителей компании призвали не рисковать своей репутацией ради сиюминутной выгоды.

Общественность своего добилась. А тем временем почти все билеты на мероприятие распроданы. Пока неизвестно, как отреагируют клиенты на то, что концепция встречи то и дело меняется. К тому же мероприятие не из дешевых, самый дешевый тариф «Серебро» стоит 15 тысяч рублей. «Золото» за 22 тысячи и «Платина» за 45 уже распроданы.

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