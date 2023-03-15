Во Владивостоке кусок дома рухнул в метре от припаркованных машин

Людям лучше обходить это место стороной. Фото: Вести Приморье

В столице Приморья буквально в метре от припаркованных машин рухнул кусок дымовой трубы. Инцидент произошел по адресу Партизанский проспект, 37. В постройке 1941 года находится 13 организаций. Никто из сотрудников и случайных прохожих не пострадал, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В мэрии корреспонденту рассказали, что управляющая компания уже знает о том, что случилось. Участок огородили, сейчас там работают альпинисты и чистят крышу от снега, чтобы избежать повтора этой истории.

Ситуацию взяла во внимание прокуратура Первореченского района. Специалисты проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о том, что во Владивостоке планируют приватизировать (точнее, выставить на продажу) столетнее здание на Адмирала Фокина, 12, а вместе с ним еще 28 нежилых строений по всему Приморскому краю. В мэрии Владивостока «Комсомольской правде» рассказали, что в собственности муниципалитета объект никогда не был, поэтому и сейчас его судьбу решит краевое правительство и парламент.

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