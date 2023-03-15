Во Владивостоке торжественно запустили новую восьмивагонную электричку

Все вагоны оснащены современными системами безопасности. Фото: Игорь НОВИКОВ

В вагонном парке Приморья обновление – 15 марта на свой маршрут торжественно вышла современная восьмивагонная электричка. В торжественном запуске принял участие губернатор Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Планируется, что у электропоезда будет маршруту мыс Чуркин – Раздольное. Все вагоны оснащены современными системами безопасности. Это пожарная сигнализация, автоведение, системы подсчетов пассажиров и видеонаблюдение, а также датчики на курение.

Во время мероприятия губернатор отметил, что сейчас рассматриваются и решаются вопросы модернизации железнодорожной инфраструктуры, и здесь регион готов оказывать любую поддержку, так как от этого напрямую зависит социально-экономическое развитие Приморского края.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о том, что в одном из самых загруженных районов Владивостока может появиться троллейбус. Что же касается бюджета, который потребуется для осуществления задумки, стоимость одного нового маршрута, по предварительным данным, составит около 40 миллионов рублей.

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