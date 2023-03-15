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Глава Приморья Олег Кожемяко пообещал жителям Путятина запустить на остров новую баржу. Ее построят на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе за полтора года, рассказал он после встречи с островитянами.

На кормовой части судна разместится пассажирское помещение на 25-35 человек, баржа сможет перевозить до шести легковых автомобилей. Сейчас паром ходит четыре раза в день. Идёт ремонт причальных стенок на переправе.

– Необходимо обратить внимание на уровне краевого правительства проблемным вопросам этого места. В двухлетней перспективе построить баржу - это, наверное, один из главных вопросов. Также есть запрос на проведение диспансеризации, мы хотим запустить сюда санитарный поезд «Здоровье». Местная амбулатория оказывает необходимую медпомощь. Будет выделено 3,5 миллиона рублей на ее ремонт. Также энергетическая компания установит 50 дополнительных фонарей. В том числе продолжаются работы по возведению пирса, – отметил губернатор.

Один из пирсов на Путятине. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Пирсы здесь, после многолетних обещаний, так и не построили. Один из них арестован прокуратурой и не введен в эксплуатацию, второй разрушен до основания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказала о проблемах транспортной переправы на Путятина. На этом острове живет не менее 500 человек, которые с ноября 2022 года по середину января 2023-го пробыли без транспортного сообщения с материком. Все это время местные жители были вынуждены пользоваться дорогостоящими услугами владельцев катеров, при этом отремонтированные судно выходило в море, но, выполнив три рейса для камер СМИ, так и не вышло на маршрут. Островитяне подали коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором выложили все закостенелые проблемы этого острова.

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