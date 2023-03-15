В одном из самых загруженных районов Владивостока может появиться троллейбус

Общественный транспорт хотят протянуть до одного из самых густонаселенных районов города. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке планируют запустить новый троллейбус. Общественный транспорт хотят протянуть до одного из самых густонаселенных районов города – Снеговой Пади, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В эфире радио «Владивосток FM» заместитель главы администрации Максим Акульшин объяснил, что, несмотря на то, что в этой части маршрута нет контактной сети, это ничуть не помешает задумке. Ведь есть современные технологии вроде специальной «подзарядки» для электрического транспорта.

Что же касается бюджета, который потребуется для осуществления задумки, замглавы краевого центра отметил: стоимость одного нового маршрута, по предварительным данным, составит примерно 40 миллионов рублей.

Для того чтобы получить нужные средства, администрация Владивостока пытается принять участие в федеральных программах развития общественного транспорта.

Напомним, что в Приморье с 1 марта поднялась цена на проезд в автобусах. Теперь поездка стоит 32 рубля при оплате транспортной картой (была 30 рублей), 35 рублей – при оплате любой банковской картой (была 32 рубля) и 40 рублей – наличными (была 35 рублей). Но приморцы смогут сэкономить на проезде с картой Мир. Однако скидка доступна только в том случае, если человек расплачивается с телефона. Эта акция доступна только владельцам Андроида.

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