Приморец, попавший в больницу в тяжелом состоянии после кровавого ДТП, скончался

Мужчину так и не удалось спасти. Фото: Александр ГЛУЗ

В Приморье 14 марта на трассе между Фокино и Большим Камне произошла страшная авария, в которой погиб водитель грузовика. Мужчину просто зажало в деформированной кабине, он скончался прямо на месте. Вместе с ним был пассажир, приморца отправили в очень тяжелом состоянии в больницу. Спасти его так и не удалось, 15 марта пострадавший скончался, сообщил близкий к ситуации источник «Комсомольской правде – Владивосток».

В трагедии пострадало три автомобиля. Водитель грузовика Toyota Dyna, считают в УГИБДД УМВД, вероятно, выехал на встречную полосу и столкнулся c илососом Mitsubishi Fuso и Toyota Prius. Кабина большегруза разбилась «всмятку», труп водителя из покореженной кабины доставали специалисты. На цистерну тоже пришелся довольно сильный удар, она улетела в кювет. «Тойоте» повезло больше всего, она не вылетела с трассы, но получила незначительные повреждения, водитель не пострадал.

Напомним, в феврале этого года произошла смертельная авария с большегрузом в Хасанском районе. В ДТП погибло три человека, чудом выжила лишь 19-летняя девушка.

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