Катились, как в краш-тесте: в массовом ДТП во Владивостоке столкнулось пять автомобилей

Проезда на участке все еще нет. ФОТО: 2ГИС

Вечером 15 марта во Владивостоке пошел дождь. Из-за перепада температур дороги города покрылись льдом и утро 16 числа традиционно началось с пробок. К 10 часам ситуация стала легче, но ДТП до сих пор отражаются на карте.

Так, массовая авария произошла на обледеневшем спуске в районе улице Красного знамени, 133/1. Сначала не смогли разъехаться белый и черный авто – боковое столкновение. За ними остановился пикап, не имея возможности проехать дальше. Скользя, сверху съехала еще одна машина, врезалась в пикап, который въехал в зачинщиков ситуации.

Затем, несмотря на предупреждения водителей, по дороге покатился еще один автомобиль. По какой-то причине его водитель не обратил внимание на сигнал и врезался в железную кучу.

Так было утром. ФОТО: 2ГИС

На записи видно, как автомобили скатываются вниз и врезаются один в другой. По меньшей мере пять машин поучаствовали в одном большом столкновении.

Сейчас, согласно сервису 2ГИС, проезда на участке все еще нет, движение перекрыто.

Напомним, на выходных на приморскую столицу обрушился снег. Хотя в первый день недели ситуация на дорогах была более-менее нормальная, в последующие дни каждое утро у автомобилистов начинается с ожидания в 8-ми и 9-балльных пробках.

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